Taylor Fritz - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP
Taylor Fritz - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 8 julio 2026 16:32
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Madrid, 8 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este miércoles no antes de las 15:35.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz
15/10/2025 Six Kings Slam (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Zverev
22/09/2025 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Taylor Fritz
15/06/2025 Stuttgart Open (Final) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Taylor Fritz
16/11/2024 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Taylor Fritz 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) Alexander Bublik
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) Lorenzo Sonego
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) Patrick Kypson
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Dusan Lajovic
21/06/2026 Halle Open (Final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) Alexander Zverev
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Alexander Zverev
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Blockx 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7) Alexander Zverev
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz

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