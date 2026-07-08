Taylor Fritz - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este miércoles no antes de las 15:35.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|15/10/2025
| Six Kings Slam (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexander Zverev
|22/09/2025
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|15/06/2025
| Stuttgart Open (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|16/11/2024
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
| Alexander Bublik
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6)
| Lorenzo Sonego
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-5)
| Patrick Kypson
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)
| Dusan Lajovic
|21/06/2026
| Halle Open (Final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7)
| Alexander Zverev
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-3 (2-6, 6-7, 4-6)
| Alexander Zverev
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz