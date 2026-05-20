Taylor Fritz - Alexei Popyrin, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Taylor Fritz - Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Geneva Open
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 11:02
Madrid, 20 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Geneva Open al tenista australiano Alexei Popyrin(61) este miércoles a las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 2-3 (7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 2-6) Alexei Popyrin

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Taylor Fritz
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Taylor Fritz
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) Clement Tabur
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-0) Alexei Popyrin
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) Jakub Mensik
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 2-0 (6-2, 6-3) Matteo Berrettini
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (6-7, 4-6) Martin Damm

