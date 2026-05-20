Taylor Fritz - Alexei Popyrin, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Taylor Fritz - Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Geneva Open al tenista australiano Alexei Popyrin(61) este miércoles a las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2023
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-3 (7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 2-6)
| Alexei Popyrin
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Taylor Fritz
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Taylor Fritz
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Clement Tabur
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Alexei Popyrin
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-4)
| Jakub Mensik
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Matteo Berrettini
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Martin Damm