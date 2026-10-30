Taylor Fritz - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Taylor Fritz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este viernes no antes de las 15:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2024
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Denis Shapovalov
|28/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Rinky Hijikata
|25/10/2026
| Lyon Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Arthur Fils
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils
|24/10/2026
| European Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jaume Munar