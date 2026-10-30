Taylor Fritz - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Taylor Fritz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este viernes no antes de las 15:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/09/2024 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 6-3) Denis Shapovalov 28/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 7-6) Rinky Hijikata 25/10/2026 Lyon Open (Final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-3, 6-4) Taylor Fritz 24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Tommy Paul 0-2 (3-6, 5-7) Taylor Fritz 23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 0-2 (6-7, 2-6) Taylor Fritz

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