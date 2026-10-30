Taylor Fritz - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Taylor Fritz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Swiss Indoors Basel
Taylor Fritz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 14:31
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Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este viernes no antes de las 15:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2024 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 6-3) Denis Shapovalov
28/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 7-6) Rinky Hijikata
25/10/2026 Lyon Open (Final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-3, 6-4) Taylor Fritz
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Tommy Paul 0-2 (3-6, 5-7) Taylor Fritz
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 0-2 (6-7, 2-6) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Alex Michelsen 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Arthur Fils
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
24/10/2026 European Open (Semifinal) Arthur Fils 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen
22/10/2026 European Open (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jaume Munar
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