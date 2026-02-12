Taylor Fritz - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de febrero de 2026.
El tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Brandon Nakashima(29) este jueves a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2024
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Brandon Nakashima
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-6)
| Marcos Giron
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-3 (1-6, 4-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mattia Bellucci
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-3 (3-6, 6-4, 6-7, 6-7)
| Botic van de Zandschulp
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Brandon Nakashima
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Aleksandar Kovacevic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Raphael Collignon
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Brandon Nakashima