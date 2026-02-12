Taylor Fritz - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Publicado: jueves, 12 febrero 2026 1:02
Madrid, 12 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Brandon Nakashima(29) este jueves a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

14/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Brandon Nakashima

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Marcos Giron
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6) Taylor Fritz
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Vit Kopriva 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) Taylor Fritz
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.

09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Mattia Bellucci
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Brandon Nakashima 1-3 (3-6, 6-4, 6-7, 6-7) Botic van de Zandschulp
11/01/2026 Brisbane International (Final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 7-6) Brandon Nakashima
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aleksandar Kovacevic 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Raphael Collignon 0-2 (3-6, 3-6) Brandon Nakashima

