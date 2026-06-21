Taylor Fritz - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Madrid, 21 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(9) se enfrenta en Final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Frances Tiafoe(26) este domingo no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2024 US Open ATP (Semifinal) Taylor Fritz 3-2 (4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1) Frances Tiafoe
03/03/2023 Mexican Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Frances Tiafoe

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Frances Tiafoe.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Daniel Altmaier 0-2 (1-6, 3-6) Frances Tiafoe
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 2-0 (6-4, 7-5) Sho Shimabukuro
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 6-7) Frances Tiafoe
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 7-6) Frances Tiafoe

Taylor Fritz gana el primer juego y domina 1-0

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