Taylor Fritz - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open
Madrid, 21 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(9) se enfrenta en Final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Frances Tiafoe(26) este domingo no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2024
| US Open ATP (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 3-2 (4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1)
| Frances Tiafoe
|03/03/2023
| Mexican Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Frances Tiafoe
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Frances Tiafoe.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Frances Tiafoe
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Sho Shimabukuro
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Frances Tiafoe
Taylor Fritz gana el primer juego y domina 1-0
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