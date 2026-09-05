Taylor Fritz - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Taylor Fritz - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista argentino Francisco Cerundolo(25) este sábado no antes de las 17:30.

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) Mattia Bellucci 01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Darwin Blanch 21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Brandon Nakashima 20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 6-3) Christopher O'Connell 18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Francisco Cerundolo