Taylor Fritz - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Taylor Fritz - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP
Taylor Fritz - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 16:30
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Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista argentino Francisco Cerundolo(25) este sábado no antes de las 17:30.

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) Mattia Bellucci
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Darwin Blanch
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Brandon Nakashima
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 6-3) Christopher O'Connell
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Francisco Cerundolo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 2-3 (7-5, 5-7, 6-4, 2-6, 3-6) Francisco Cerundolo
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Filip Misolic 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) Francisco Cerundolo
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Nuno Borges 2-0 (6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-3, 6-4) Francisco Cerundolo

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