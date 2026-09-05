Taylor Fritz - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Taylor Fritz - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista argentino Francisco Cerundolo(25) este sábado no antes de las 17:30.
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-0, 6-1, 6-1)
| Mattia Bellucci
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Darwin Blanch
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Brandon Nakashima
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Christopher O'Connell
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
Últimos Resultados de Francisco Cerundolo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-3 (7-5, 5-7, 6-4, 2-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Filip Misolic
| 0-3 (4-6, 3-6, 5-7)
| Francisco Cerundolo
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Nuno Borges
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Francisco Cerundolo