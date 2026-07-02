Taylor Fritz - Patrick Kypson, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Patrick Kypson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Patrick Kypson(113) este jueves no antes de las 12:00.

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-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Dusan Lajovic 21/06/2026 Halle Open (Final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe 20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz 19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz 18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Patrick Kypson.