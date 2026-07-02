Taylor Fritz - Patrick Kypson, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Patrick Kypson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP
Taylor Fritz - Patrick Kypson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 11:04
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Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Patrick Kypson(113) este jueves no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Dusan Lajovic
21/06/2026 Halle Open (Final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Patrick Kypson.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Patrick Kypson 3-1 (3-6, 6-1, 6-4, 6-4) Mackenzie McDonald
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Vukic 2-1 (6-3, 5-7, 6-0) Patrick Kypson
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Patrick Kypson 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Titouan Droguet
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Patrick Kypson 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) Jack Pinnington Jones
28/04/2026 Cagliari (Dieciseisavos de final) Patrick Kypson 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Matteo Berrettini

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