Taylor Fritz - Patrick Kypson, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Patrick Kypson: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Patrick Kypson(113) este jueves no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)
| Dusan Lajovic
|21/06/2026
| Halle Open (Final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Patrick Kypson.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Patrick Kypson
| 3-1 (3-6, 6-1, 6-4, 6-4)
| Mackenzie McDonald
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Aleksandar Vukic
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-0)
| Patrick Kypson
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Patrick Kypson
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Titouan Droguet
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Patrick Kypson
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-3)
| Jack Pinnington Jones
|28/04/2026
| Cagliari (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Matteo Berrettini