Taylor Fritz - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Taylor Fritz - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Español Rafael Jodar(118) este viernes a las 02:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton 14/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 7-6) Marin Cilic 13/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Sebastian Korda 12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima 11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.