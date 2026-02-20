Taylor Fritz - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Publicado: viernes, 20 febrero 2026 1:01
Madrid, 20 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Español Rafael Jodar(118) este viernes a las 02:00.

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 7-6) Marin Cilic
13/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Sebastian Korda
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 0-2 (2-6, 3-6) Rafael Jodar
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar
08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 7-6) Murphy Cassone
07/02/2026 Dallas Open, Qualification (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Mitchell Krueger
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Rafael Jodar

