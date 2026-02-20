Taylor Fritz - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Taylor Fritz - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de febrero de 2026.
El tenista Estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Español Rafael Jodar(118) este viernes a las 02:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marin Cilic
|13/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Sebastian Korda
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Brandon Nakashima
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-6)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
|08/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Murphy Cassone
|07/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mitchell Krueger
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Rafael Jodar