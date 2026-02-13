Taylor Fritz - Sebastian Korda, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Sebastian Korda: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dallas Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 19:32
Seguir en

Madrid, 13 de febrero de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Sebastian Korda(53) este viernes a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Sebastian Korda 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Taylor Fritz
10/08/2024 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Korda 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz
12/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Marcos Giron
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6) Taylor Fritz
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Vit Kopriva 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Sebastian Korda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Sebastian Korda 2-0 (7-5, 6-1) Frances Tiafoe
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Michael Zheng 0-2 (3-6, 4-6) Sebastian Korda
01/02/2026 San Diego (Final) Sebastian Korda 0-2 (4-6, 6-7) Zachary Svajda
31/01/2026 San Diego (Semifinal) Sebastian Korda 2-0 (7-6, 6-2) Patrick Kypson
30/01/2026 San Diego (Cuartos de final) Sebastian Korda 2-0 (7-6, 6-4) Liam Draxl

