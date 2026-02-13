Taylor Fritz - Sebastian Korda, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Sebastian Korda: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Sebastian Korda(53) este viernes a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2025
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Sebastian Korda
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|10/08/2024
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Taylor Fritz
|12/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Brandon Nakashima
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-6)
| Marcos Giron
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-3 (1-6, 4-6, 6-7)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Sebastian Korda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Frances Tiafoe
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Michael Zheng
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Sebastian Korda
|01/02/2026
| San Diego (Final)
| Sebastian Korda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Zachary Svajda
|31/01/2026
| San Diego (Semifinal)
| Sebastian Korda
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Patrick Kypson
|30/01/2026
| San Diego (Cuartos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Liam Draxl