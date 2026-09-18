Teodora Kostovic - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 18 septiembre 2026 18:38
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Madrid, 18 de septiembre de 2026.

La tenista serbia Teodora Kostovic(186) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(105) este viernes no antes de las 16:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Teodora Kostovic 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Kaitlin Quevedo

Últimos Resultados de Teodora Kostovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Darja Semenistaja 0-2 (4-6, 1-6) Teodora Kostovic
15/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Teodora Kostovic 2-0 (6-2, 6-4) Victoria Barros
25/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Arantxa Rus 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Teodora Kostovic
03/08/2026 Warsaw (Dieciseisavos de final) Teodora Kostovic 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) Martyna Kubka
16/07/2026 Rome (Octavos de final) Teodora Kostovic 0-2 (4-6, 4-6) Lucia Bronzetti

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo
10/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 1-6) Claire Liu
09/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) Sara Sorribes Tormo
08/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) Anna Rogers

Kaitlin Quevedo se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Kaitlin Quevedo se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Contrabreak de Kaitlin Quevedo a Teodora Kostovic. Empate 3-3 en el marcador.

Contrabreak de Kaitlin Quevedo a Teodora Kostovic. Empate 3-3 en el marcador.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Kaitlin Quevedo convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Teodora Kostovic se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Teodora Kostovic se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Teodora Kostovic rompe el servicio de Kaitlin Quevedo y se pone 2-1 por delante.

Teodora Kostovic rompe el servicio de Kaitlin Quevedo y se pone 2-1 por delante.

Teodora Kostovic gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Teodora Kostovic gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Kaitlin Quevedo gana el primer juego y domina 1-0

Kaitlin Quevedo gana el primer juego y domina 1-0

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