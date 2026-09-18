Teodora Kostovic - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Madrid, 18 de septiembre de 2026.
La tenista serbia Teodora Kostovic(186) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(105) este viernes no antes de las 16:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Teodora Kostovic
| 1-2 (6-7, 6-3, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
Últimos Resultados de Teodora Kostovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Darja Semenistaja
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Teodora Kostovic
|15/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Teodora Kostovic
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Victoria Barros
|25/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Arantxa Rus
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Teodora Kostovic
|03/08/2026
| Warsaw (Dieciseisavos de final)
| Teodora Kostovic
| 1-2 (6-7, 6-2, 1-6)
| Martyna Kubka
|16/07/2026
| Rome (Octavos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Lucia Bronzetti
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kaitlin Quevedo
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Tikhonova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
|10/09/2026
| Barranquilla (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Claire Liu
|09/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|08/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-5)
| Anna Rogers