Terence Atmane - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Terence Atmane - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
El tenista Francés Terence Atmane(53) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(7) este miércoles a las 17:10.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2024
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Terence Atmane
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6, 0-1)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Terence Atmane.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 3-2 (6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5)
| Terence Atmane
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Tomas Etcheverry
|14/05/2026
| Bordeaux (Octavos de final)
| Titouan Droguet
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Terence Atmane
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
|13/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Marin Cilic
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Thijs Boogaard
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4)
| Daniil Medvedev