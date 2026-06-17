Terence Atmane - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Terence Atmane - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open
Terence Atmane - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 16:10
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Madrid, 17 de junio de 2026.

El tenista Francés Terence Atmane(53) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(7) este miércoles a las 17:10.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2024 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Terence Atmane 1-2 (7-5, 2-6, 4-6, 0-1) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Terence Atmane.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Thanasi Kokkinakis 3-2 (6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5) Terence Atmane
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (2-6, 6-7) Tomas Etcheverry
14/05/2026 Bordeaux (Octavos de final) Titouan Droguet 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) Terence Atmane

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Daniil Medvedev
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-1) Daniil Medvedev
13/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Marin Cilic
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Thijs Boogaard
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) Daniil Medvedev

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