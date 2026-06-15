Terence Atmane - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Terence Atmane - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
El tenista Francés Terence Atmane(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista español Martin Landaluce(55) este lunes a las 13:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2025
| Nottingham 2 (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-3)
| Terence Atmane
-Últimos Resultados de Terence Atmane.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 3-2 (6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5)
| Terence Atmane
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Tomas Etcheverry
|14/05/2026
| Bordeaux (Octavos de final)
| Titouan Droguet
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Terence Atmane
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Terence Atmane
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Tom Gentzsch
|13/06/2026
| Halle Open, Qualification (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Marc-Andrea Huesler
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Pierre-Hugues Herbert
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Martin Landaluce
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6)
| Martin Landaluce