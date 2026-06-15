Terence Atmane - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Terence Atmane - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open
Terence Atmane - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 15 junio 2026 12:00
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Madrid, 15 de junio de 2026.

El tenista Francés Terence Atmane(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista español Martin Landaluce(55) este lunes a las 13:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2025 Nottingham 2 (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) Terence Atmane

-Últimos Resultados de Terence Atmane.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Thanasi Kokkinakis 3-2 (6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5) Terence Atmane
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (2-6, 6-7) Tomas Etcheverry
14/05/2026 Bordeaux (Octavos de final) Titouan Droguet 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) Terence Atmane
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (7-6, 6-3) Terence Atmane

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (7-5, 6-4) Tom Gentzsch
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Martin Landaluce 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Marc-Andrea Huesler
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Pierre-Hugues Herbert 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Martin Landaluce
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6) Martin Landaluce

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