Thiago Agustin Tirante - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Thiago Agustin Tirante - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Thiago Agustin Tirante - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 5:03
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista argentino Thiago Agustin Tirante(54) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este sábado no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-4, 6-2) Hamad Medjedovic
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-1, 6-4) Thiago Agustin Tirante
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-2, 6-4) Mert Alkaya
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-3 (6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 3-6) Adrian Mannarino
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar
25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Cristian Garin 0-2 (0-6, 2-6) Rafael Jodar
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) Yunchaokete Bu
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
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