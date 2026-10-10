Thiago Agustin Tirante - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Thiago Agustin Tirante - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El tenista argentino Thiago Agustin Tirante(54) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este sábado no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Hamad Medjedovic
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Thiago Agustin Tirante
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mert Alkaya
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-3 (6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 3-6)
| Adrian Mannarino
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Rafael Jodar
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alexander Bublik
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Cristian Garin
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (2-6, 1-6, 1-6)
| Yunchaokete Bu
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli