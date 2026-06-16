Tomas Etcheverry - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Tomas Etcheverry - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open
Tomas Etcheverry - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 junio 2026 15:31
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Madrid, 16 de junio de 2026.

El tenista Argentino Tomas Etcheverry(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(7) este martes a las 16:30.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Etcheverry 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Nuno Borges
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Tommy Paul 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Tomas Etcheverry
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (2-6, 6-7) Tomas Etcheverry
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tomas Etcheverry 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Mattia Bellucci
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Arthur Fils

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-1) Daniil Medvedev
13/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Marin Cilic
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Thijs Boogaard
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) Daniil Medvedev
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) Daniil Medvedev

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