Tomas Etcheverry - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Tomas Etcheverry - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
El tenista Argentino Tomas Etcheverry(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(7) este martes a las 16:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Nuno Borges
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Tomas Etcheverry
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Tomas Etcheverry
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Mattia Bellucci
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
|13/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Marin Cilic
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Thijs Boogaard
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)
| Daniil Medvedev