Tomas Machac - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Tomas Machac - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista checo Tomas Machac(41) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este sábado a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2024
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-3 (6-7, 5-7, 6-1, 4-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Tomas Machac.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Tomas Machac
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-2, 6-7, 7-6)
| Tomas Machac
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Machac
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-3)
| Francisco Comesana
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Andrey Rublev
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 0-0 ()
| Tomas Machac
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Flavio Cobolli
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nicolai Budkov Kjaer
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-4)
| Fabian Marozsan
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (0-6, 0-6)
| Matteo Berrettini
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-0, 4-6, 7-5)
| Daniil Medvedev