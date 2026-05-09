Tomas Machac - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Tomas Machac - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 10:02
Madrid, 9 de mayo de 2026.

El tenista checo Tomas Machac(41) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este sábado a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2024 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-3 (6-7, 5-7, 6-1, 4-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Tomas Machac.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (4-6, 6-7) Tomas Machac
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-2, 6-7, 7-6) Tomas Machac
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) Francisco Comesana
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Tomas Machac 0-2 (4-6, 3-6) Andrey Rublev
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 0-0 () Tomas Machac

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Flavio Cobolli
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Nicolai Budkov Kjaer
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) Fabian Marozsan
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (0-6, 0-6) Matteo Berrettini
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) Daniil Medvedev

