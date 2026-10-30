Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este viernes no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz 25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul 03/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Tommy Paul 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz 09/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) Tommy Paul 17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Tommy Paul

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1) Luciano Darderi 27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-2) Andrey Rublev 24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Tommy Paul 0-2 (3-6, 5-7) Taylor Fritz 23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Tommy Paul 21/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Tommy Paul

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz