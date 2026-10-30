Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open
Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 14:00
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Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este viernes no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul
03/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Tommy Paul 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
09/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) Tommy Paul
17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Tommy Paul

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1) Luciano Darderi
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-2) Andrey Rublev
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Tommy Paul 0-2 (3-6, 5-7) Taylor Fritz
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Tommy Paul
21/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Tommy Paul

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (1-6, 6-7) Carlos Alcaraz
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (7-5, 7-6) Carlos Alcaraz
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (3-6, 3-6) Carlos Alcaraz
06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka
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