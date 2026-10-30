Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Tommy Paul(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este viernes no antes de las 15:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
|03/06/2025
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (0-6, 1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|09/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2)
| Tommy Paul
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-3)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Luciano Darderi
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Andrey Rublev
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Tommy Paul
|21/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|06/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jiri Lehecka