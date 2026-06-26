Túnez 0 - 2 Países Bajos, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Túnez, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. ante Países Bajos este viernes a las 01:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 4 como local contra Japón, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Países Bajos ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada como local contra Suecia, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

TÚNEZ: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Amine Ben Hamida, Ali Abdi; Ismael Gharbi, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Hazem Mastouri.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

-Últimos Resultados de Túnez.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia

-Últimos Resultados de Países Bajos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan

1:07 7' ¡G O O O O O O L! - ¡Brian Brobbey ve puerta con la pierna derecha! 1:07 6' Obstrucción de Rani Khedira, que corta la carrera de Donyell Malen. El árbitro indica tiro libre. 1:07 6' Holanda intenta crear peligro. 1:05 5' Aymen Dahmen Túnez intercepta un centro dirigido al área. 1:05 5' Holanda intenta crear peligro. 1:05 5' Holanda saca de banda en su mitad del campo. 1:05 5' Posesión de balón: Túnez: 30 %, Holanda: 70 %. 1:05 5' Nathan Aké alivia la presión con un despeje. 1:04 4' Túnez saca de banda en la mitad del campo rival. 1:04 4' Túnez intenta crear peligro. 1:04 3' GOL EN PROPIA PUERTA - ¡Ellyes Skhiri marca en propia meta! 1:02 2' Holanda intenta crear peligro. 1:02 2' Saque de portería para Holanda. 1:02 2' Centro de Hazem Mastouri Túnez que llega con éxito a un compañero en el área. 1:02 2' Ismael Gharbi (Túnez) hace un disparo que va desviado. 1:02 2' Ataque potencialmente peligroso de Túnez. 1:02 1' Saque de portería para Túnez. 1:00 1' Holanda intenta crear peligro. 1:00 1' Meteorología: cielo nublado. 1:00 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1:00 1' Holanda saca, y da comienzo el partido. 1:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1:00 0' Bienvenidos a GEHA Field at Arrowhead Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.