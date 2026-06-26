Turquía 1 - 1 Estados Unidos, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Turquía, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. ante Estados Unidos este viernes a las 04:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Paraguay, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Estados Unidos ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Australia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeki Celik, Abdulkerim Bardakci, Ozan Kabak, Evren Eren Elmali; Salih Ozcan, Orkun Kokcu, Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz, Oguz Aydin.

ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Joseph Scally, Miles Robinson, Auston Trusty, Mark McKenzie; Weston McKennie, Giovanni Reyna, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Brenden Aaronson, Ricardo Pepi.

-Últimos Resultados de Turquía.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

-Últimos Resultados de Estados Unidos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

4:11 12' Turquía saca de banda en su mitad del campo. 4:11 12' EEUU saca de banda en la mitad del campo rival. 4:11 10' Posesión de balón: Turquía: 45 %, EEUU: 55 %. 4:11 10' ¡G O O O O O O L! - ¡Arda Guler ve puerta con la pierna izquierda! 4:09 9' EEUU saca de banda en su mitad del campo. 4:08 9' El árbitro pita tiro libre a Orkun Kokcu (Turquía) por zancadillear a Giovanni Reyna. 4:08 8' Timothy Weah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:08 8' Orkun Kokcu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:08 8' Baris Alper Yilmaz es penalizado por empujar a Joseph Scally 4:08 7' Miles Robinson EEUU intercepta un centro dirigido al área. 4:08 7' Mehmet Zeki Celik se impone a Timothy Weah en un duelo aéreo. 4:06 6' Turquía saca de banda en su mitad del campo. 4:06 6' Salih Ozcan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:06 6' Sebastian Berhalter hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:06 6' Arda Guler hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:04 5' Posesión de balón: Turquía: 26 %, EEUU: 74 %. 4:04 5' Miles Robinson hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:04 5' Baris Alper Yilmaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:04 4' Mano de Auston Trusty. 4:04 4' Turquía saca de banda en su mitad del campo. 4:03 3' Asistencia de Sebastian Berhalter en el gol. 4:03 3' ¡G O O O O O O L! - ¡Auston Trusty marca con la pierna izquierda! 4:03 3' Sebastian Berhalter (EEUU) saca el córner desde la izquierda. 4:03 2' Grave error defensivo cometido por Abdülkerim Bardakci. 4:03 2' Evren Eren Elmali alivia la presión con un despeje. 4:03 2' Buen disparo de Auston Trusty que va a puerta, pero detiene el portero. 4:03 2' Abdülkerim Bardakci Turquía intercepta un centro dirigido al área. 4:03 2' Sebastian Berhalter saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 4:01 2' Ozan Kabak rechaza con éxito el disparo. 4:01 2' Un remate de Giovanni Reyna es rechazado. 4:01 1' EEUU saca de banda en la mitad del campo rival. 4:01 1' Turquía saca de banda en su mitad del campo. 4:01 1' Meteorología: cielo nublado. 4:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 4:01 1' EEUU saca, y da comienzo el partido. 4:01 1' El árbitro da inicio al encuentro. 4:01 0' Bienvenidos a SoFi Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.