Ugo Humbert - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Ugo Humbert - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open
Ugo Humbert - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 30 julio 2026 23:31
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Madrid, 30 de julio de 2026.

El tenista francés Ugo Humbert(29) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este viernes no antes de las 00:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Ugo Humbert

Últimos Resultados de Ugo Humbert

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-2, 7-5) Andres Martin
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ugo Humbert 2-3 (2-6, 5-7, 6-4, 6-3, 3-6) Zizou Bergs
28/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Final) Zizou Bergs 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Ugo Humbert
26/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Semifinal) Jack Draper 0-2 (5-7, 3-6) Ugo Humbert
25/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-3, 6-4) Quentin Halys

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Martin Damm 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Ben Shelton
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6) Ben Shelton
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) Ethan Quinn
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-3) Lorenzo Sonego

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