Ugo Humbert - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Ugo Humbert - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de julio de 2026.
El tenista francés Ugo Humbert(29) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este viernes no antes de las 00:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-6)
| Ugo Humbert
Últimos Resultados de Ugo Humbert
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Andres Martin
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-3 (2-6, 5-7, 6-4, 6-3, 3-6)
| Zizou Bergs
|28/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Final)
| Zizou Bergs
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Ugo Humbert
|26/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Semifinal)
| Jack Draper
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Ugo Humbert
|25/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Ben Shelton
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Otto Virtanen
| 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-4)
| Ethan Quinn
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Lorenzo Sonego