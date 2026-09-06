Ui-Su Jeong - Hannah Ayrault, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Ui-Su Jeong - Hannah Ayrault: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista surcoreana Ui-Su Jeong(1281) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Hannah Ayrault(0) este domingo no antes de las 23:15.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ui-Su Jeong
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ui-Su Jeong
| 1-2 (7-6, 3-6, 2-6)
| Thea Frodin
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ui-Su Jeong
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Mariella Thamm
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Sofie Hettlerova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ui-Su Jeong
Últimos Resultados de Hannah Ayrault
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Hannah Ayrault
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Mariella Thamm
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Hannah Ayrault
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Riyo Yoshida