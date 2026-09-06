Ui-Su Jeong - Hannah Ayrault, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Ui-Su Jeong - Hannah Ayrault: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista surcoreana Ui-Su Jeong(1281) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Hannah Ayrault(0) este domingo no antes de las 23:15.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ui-Su Jeong

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ui-Su Jeong 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Thea Frodin 02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ui-Su Jeong 0-2 (0-6, 5-7) Mariella Thamm 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Sofie Hettlerova 0-2 (3-6, 0-6) Ui-Su Jeong

Últimos Resultados de Hannah Ayrault