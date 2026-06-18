Uzbekistán 0 - 0 Colombia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 18 de junio de 2026.

Las selecciones de Uzbekistán y Colombia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Banorte este jueves a las 04:00

-Onces iniciales confirmados.

UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Behruzjon Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.

4:01 1' Jhon Lucumí es penalizado por empujar a Eldor Shomurodov 4:01 1' Jhon Lucumí alivia la presión con un despeje. 4:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 4:01 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 4:01 1' Colombia saca, y da comienzo el partido. 4:01 1' El árbitro da inicio al encuentro. 4:01 0' Bienvenidos a Estadio Banorte. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.