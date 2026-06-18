Uzbekistán 0 - 0 Colombia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 18 de junio de 2026.

Las selecciones de Uzbekistán y Colombia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Banorte este jueves a las 04:00

-Onces iniciales confirmados.
UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Behruzjon Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.

1' Jhon Lucumí es penalizado por empujar a Eldor Shomurodov

1' Jhon Lucumí alivia la presión con un despeje.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Colombia saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Banorte. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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