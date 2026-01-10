Valencia - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Elche este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Andre Almeida, Diego Lopez, Lucas Beltran.

ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, Victor Chust, Pedro Bigas, Leo Petrot, German Valera; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas; Alvaro Rodriguez, Yago Santiago.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.