Valencia - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 14:00
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Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Rayo este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 36
2 Champions Real Madrid 77 35
3 Champions Villarreal 69 36
4 Champions Atlético 66 36
5 Champions Betis 57 36
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 48 36
11 Permanencia Rayo 43 35
13 Permanencia Valencia 42 35
18 Descenso Levante 39 36
19 Descenso Girona 39 35
20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Pepelu, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Umar Sadiq.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Pathe Ciss, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo
12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo
19/12/2023 LaLiga Rayo 0-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo

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