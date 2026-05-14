Valencia - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Rayo este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 11 Permanencia Rayo 43 35 13 Permanencia Valencia 42 35 18 Descenso Levante 39 36 19 Descenso Girona 39 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Pepelu, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Umar Sadiq.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Pathe Ciss, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo 12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo 19/12/2023 LaLiga Rayo 0-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Rayo.