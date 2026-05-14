Valencia - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Rayo este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|11
| Permanencia
| Rayo
| 43
| 35
|13
| Permanencia
| Valencia
| 42
| 35
|18
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Pepelu, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Umar Sadiq.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Pathe Ciss, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|19/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|07/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Rayo
|12/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Rayo
|19/12/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo