Valencia - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Diego Lopez, Javier Guerra, Pepelu, Arnaut Danjuma; Andre Almeida, Lucas Beltran.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis 20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis 01/10/2023 LaLiga Betis 3-0 Valencia 04/06/2023 LaLiga Betis 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Betis.