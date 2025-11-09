Valencia - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Diego Lopez, Javier Guerra, Pepelu, Arnaut Danjuma; Andre Almeida, Lucas Beltran.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|23/11/2024
| LaLiga
| Valencia
| 4-2
| Betis
|20/04/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Betis
|01/10/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Valencia
|04/06/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Betis.
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna