Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|13
| Permanencia
| Real Sociedad
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas, Pablo Maffeo; Aaron Mayol, David Otorbi, Guido Rodriguez, Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Hugo Duro.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|19/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Real Sociedad
|28/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Valencia
|16/05/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Valencia
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad