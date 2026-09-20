Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 13 Permanencia Real Sociedad 7 6 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas, Pablo Maffeo; Aaron Mayol, David Otorbi, Guido Rodriguez, Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Hugo Duro.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

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