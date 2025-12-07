Valencia - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Sevilla este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 14 Permanencia Sevilla 16 14 16 Permanencia Valencia 14 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida, Luis Rioja, Hugo Duro.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Andres Castrin, Fabio Cardoso, Alfon Gonzalez; Batista Mendy, Djibril Sow, Gerard Fernandez; Alexis Sanchez, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia 17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla 11/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Valencia 16/04/2023 LaLiga Valencia 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Sevilla.