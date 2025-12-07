Valencia - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 11:16

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Sevilla este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Betis 24 15
6 Conference League Espanyol 24 14
14 Permanencia Sevilla 16 14
16 Permanencia Valencia 14 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida, Luis Rioja, Hugo Duro.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Andres Castrin, Fabio Cardoso, Alfon Gonzalez; Batista Mendy, Djibril Sow, Gerard Fernandez; Alexis Sanchez, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla
11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia
17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla
11/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Valencia
16/04/2023 LaLiga Valencia 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla

Contador

Contenido patrocinado