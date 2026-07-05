Valentin Gonzalez-Galino - Cruz Hewitt, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Valentin Gonzalez-Galino - Cruz Hewitt: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista español Valentin Gonzalez-Galino(1664) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista australiano Cruz Hewitt(606) este domingo no antes de las 16:45.

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-Últimos Resultados de Valentin Gonzalez-Galino.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Daniel Jade 2-0 (6-3, 6-4) Valentin Gonzalez-Galino 25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Leon Sloboda 2-0 (6-2, 7-6) Valentin Gonzalez-Galino

-Últimos Resultados de Cruz Hewitt.