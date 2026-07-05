Valentin Gonzalez-Galino - Cruz Hewitt, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Valentin Gonzalez-Galino - Cruz Hewitt: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista español Valentin Gonzalez-Galino(1664) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista australiano Cruz Hewitt(606) este domingo no antes de las 16:45.
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-Últimos Resultados de Valentin Gonzalez-Galino.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Daniel Jade
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Valentin Gonzalez-Galino
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Leon Sloboda
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Valentin Gonzalez-Galino
-Últimos Resultados de Cruz Hewitt.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Brisbane 2 (Dieciseisavos de final)
| Cruz Hewitt
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Yasutaka Uchiyama
|06/02/2026
| Brisbane (Cuartos de final)
| Cruz Hewitt
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Dane Sweeny
|05/02/2026
| Brisbane (Octavos de final)
| Naoki Nakagawa
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Cruz Hewitt
|03/02/2026
| Brisbane (Dieciseisavos de final)
| Cruz Hewitt
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Hayato Matsuoka