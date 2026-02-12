Victoria Mboko - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Victoria Mboko - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Total Open
Victoria Mboko - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 15:07
Seguir en

Madrid, 12 de febrero de 2026.

La tenista Canadiense Victoria Mboko(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este jueves a las 16:05.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2025 Pan Pacific Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
07/08/2025 National Bank Open (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (1-6, 7-5, 7-6) Elena Rybakina
24/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 7-5) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Vera Zvonareva 0-2 (4-6, 4-6) Victoria Mboko
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (5-7, 2-6) Victoria Mboko
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 5-7, 6-3) Clara Tauson

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek

Contador

Contenido patrocinado