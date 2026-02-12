Victoria Mboko - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Victoria Mboko - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de febrero de 2026.
La tenista Canadiense Victoria Mboko(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este jueves a las 16:05.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2025
| Pan Pacific Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|07/08/2025
| National Bank Open (Semifinal)
| Victoria Mboko
| 2-1 (1-6, 7-5, 7-6)
| Elena Rybakina
|24/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Vera Zvonareva
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Victoria Mboko
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Victoria Mboko
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 5-7, 6-3)
| Clara Tauson
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek