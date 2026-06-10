Victoria Mboko - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Victoria Mboko - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships
Victoria Mboko - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 14:31
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Madrid, 10 de junio de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista checa Karolina Pliskova(106) este miércoles a las 15:30.

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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) Madison Keys
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) Katerina Siniakova
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-1, 6-2) Nikola Bartunkova
23/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Final) Victoria Mboko 1-2 (0-6, 7-5, 2-6) Emma Navarro
22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Jaqueline Cristian

-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) McCartney Kessler
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Marina Bassols Ribera 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Pliskova
19/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yeon-Woo Ku 1-2 (6-0, 3-6, 1-6) Karolina Pliskova
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (0-6, 2-6) Elena Rybakina
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Laura Siegemund 0-2 (1-6, 4-6) Karolina Pliskova

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