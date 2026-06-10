Victoria Mboko - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Victoria Mboko - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de junio de 2026.
La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista checa Karolina Pliskova(106) este miércoles a las 15:30.
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-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 1-2 (3-6, 7-5, 5-7)
| Madison Keys
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-2)
| Katerina Siniakova
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|23/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Final)
| Victoria Mboko
| 1-2 (0-6, 7-5, 2-6)
| Emma Navarro
|22/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Semifinal)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Jaqueline Cristian
-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| McCartney Kessler
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Pliskova
|19/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yeon-Woo Ku
| 1-2 (6-0, 3-6, 1-6)
| Karolina Pliskova
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Karolina Pliskova