Victoria Mboko - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Victoria Mboko - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de junio de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista checa Karolina Pliskova(106) este miércoles a las 15:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) Madison Keys 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) Katerina Siniakova 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-1, 6-2) Nikola Bartunkova 23/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Final) Victoria Mboko 1-2 (0-6, 7-5, 2-6) Emma Navarro 22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Jaqueline Cristian

-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.