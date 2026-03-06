Victoria Mboko - Kimberly Birrell, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Victoria Mboko - Kimberly Birrell: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 19:00
Madrid, 6 de marzo de 2026.

La tenista Canadiense Victoria Mboko(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Australiana Kimberly Birrell(80) este viernes a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Kimberly Birrell 0-2 (2-6, 1-6) Victoria Mboko
27/07/2025 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 0-2 (5-7, 3-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Qatar Total Open (Final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Victoria Mboko
13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Jelena Ostapenko 0-2 (3-6, 2-6) Victoria Mboko
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Vera Zvonareva 0-2 (4-6, 4-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Kimberly Birrell.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-1, 6-4) Oksana Selekhmeteva
28/02/2026 ATX Open (Semifinal) Peyton Stearns 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) Kimberly Birrell
27/02/2026 ATX Open (Cuartos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-3, 6-3) Ajla Tomljanovic
26/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-4, 6-2) Caroline Dolehide
24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Petra Marcinko 1-2 (6-0, 3-6, 4-6) Kimberly Birrell

