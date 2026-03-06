Victoria Mboko - Kimberly Birrell, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Victoria Mboko - Kimberly Birrell: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
La tenista Canadiense Victoria Mboko(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Australiana Kimberly Birrell(80) este viernes a las 20:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Kimberly Birrell
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Victoria Mboko
|27/07/2025
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Qatar Total Open (Final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Victoria Mboko
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Victoria Mboko
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Vera Zvonareva
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Kimberly Birrell.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Oksana Selekhmeteva
|28/02/2026
| ATX Open (Semifinal)
| Peyton Stearns
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-2)
| Kimberly Birrell
|27/02/2026
| ATX Open (Cuartos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Ajla Tomljanovic
|26/02/2026
| ATX Open (Octavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Caroline Dolehide
|24/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Petra Marcinko
| 1-2 (6-0, 3-6, 4-6)
| Kimberly Birrell