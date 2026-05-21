Victoria Mboko - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internationaux de Strasbourg - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista canadiense Leylah Fernandez(24) este jueves a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/11/2025 Prudential Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) Leylah Fernandez

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Lois Boisson 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Caty McNally 2-0 (6-4, 6-1) Victoria Mboko 24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko 21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Zakharova 0-2 (1-6, 5-7) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.