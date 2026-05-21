Victoria Mboko - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internationaux de Strasbourg - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de mayo de 2026.
La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista canadiense Leylah Fernandez(24) este jueves a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/11/2025
| Prudential Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Victoria Mboko
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-2)
| Leylah Fernandez
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lois Boisson
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Victoria Mboko
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Leylah Fernandez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 1-2 (4-6, 6-3, 4-6)
| Leylah Fernandez
|17/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Leylah Fernandez
|12/05/2026
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Leylah Fernandez
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Rebeka Masarova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Leylah Fernandez
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva