Villareal - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 62 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|7
| Permanencia
| Celta
| 44
| 32
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Rafa Marin; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Alfon Gonzalez, Daniel Parejo; Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Ferran Jutgla, Pablo Duran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Villarreal
|26/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-3
| Celta
|05/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Villarreal
|20/12/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta