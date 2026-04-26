Villareal - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 26 abril 2026 20:16
Madrid, 26 de abril de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 62 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Borja Iglesias, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
23/04/2025 LaLiga Celta 3-0 Villarreal
26/08/2024 LaLiga Villarreal 4-3 Celta
05/05/2024 LaLiga Celta 3-2 Villarreal
20/12/2023 LaLiga Villarreal 3-2 Celta

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta

