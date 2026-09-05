Villareal - Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Deportivo este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Luiz Junior; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Santi Comesana, Nicolas Pepe, Ayoze Perez, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Riki Rodriguez, Mario Soriano; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal 16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal 24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal

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