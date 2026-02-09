Villareal - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Espanyol este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Jofre Carreras, Pol Lozano, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Pere Milla, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|27/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Espanyol
|26/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Villarreal
|27/04/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona