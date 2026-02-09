Villareal - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de febrero de 2026.

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Espanyol este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Jofre Carreras, Pol Lozano, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Pere Milla, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal 27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Espanyol.