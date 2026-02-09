Villareal - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de febrero de 2026.

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Espanyol este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Pol Lozano, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal 27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Espanyol.