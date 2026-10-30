Villareal 0 - 0 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 21:35
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Madrid, 30 de octubre de 2026.

El Villareal, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Rafel Bauza, Edu Exposito, Alejandro Santiago, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol
26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal
27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol

35' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Espanyol: 40 %.

35' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Espanyol: 40 %.

35' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

35' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

35' Espanyol inicia un contraataque.

35' Espanyol inicia un contraataque.

35' Buen disparo de Sergi Cardona que va a puerta, pero detiene el portero.

35' Buen disparo de Sergi Cardona que va a puerta, pero detiene el portero.

35' Tajon Buchanan crea una ocasión de gol para su compañero.

35' Tajon Buchanan crea una ocasión de gol para su compañero.

34' Pau Navarro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' Pau Navarro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' A las manos de Angel Fortuno, que sale y se apodera del balón.

34' A las manos de Angel Fortuno, que sale y se apodera del balón.

34' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

34' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

33' Rafel Bauza alivia la presión con un despeje.

33' Rafel Bauza alivia la presión con un despeje.

33' Centro de Santiago Mourino Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

33' Centro de Santiago Mourino Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

33' Santiago Mourino hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Santiago Mourino hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Santiago Mourino es penalizado por empujar a Bryan Zaragoza

32' Santiago Mourino es penalizado por empujar a Bryan Zaragoza

31' El partido se está jugando a un ritmo bajo y ningún equipo se muestra superior.

31' El partido se está jugando a un ritmo bajo y ningún equipo se muestra superior.

31' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

31' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

31' Saque de portería para Villarreal.

31' Saque de portería para Villarreal.

31' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

31' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

30' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

30' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

30' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Espanyol: 40 %.

30' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Espanyol: 40 %.

30' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

30' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

30' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

30' Ataque potencialmente peligroso de Espanyol.

30' Saque de portería para Espanyol.

30' Saque de portería para Espanyol.

29' After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Villarreal!

29' After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Villarreal!

28' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.

28' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.

28' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

28' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

28' Centro de Nicolas Pepe Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

28' Centro de Nicolas Pepe Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

27' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

27' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

27' Georges Mikautadze dispara desde fuera del área, pero Angel Fortuno logra controlar el balón.

27' Georges Mikautadze dispara desde fuera del área, pero Angel Fortuno logra controlar el balón.

26' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

26' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

26' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

26' Javi Hernandez alivia la presión con un despeje.

26' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

26' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

26' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

26' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

25' Posesión de balón: Villarreal: 58 %, Espanyol: 42 %.

25' Posesión de balón: Villarreal: 58 %, Espanyol: 42 %.

26' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

25' Edu Exposito alivia la presión con un despeje.

25' Edu Exposito alivia la presión con un despeje.

25' Saque de portería para Villarreal.

25' Saque de portería para Villarreal.

25' Alejandro Santiago remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

25' Alejandro Santiago remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

25' Espanyol intenta crear peligro.

25' Espanyol intenta crear peligro.

24' Santiago Mourino se impone a Rafel Bauza en un duelo aéreo.

24' Santiago Mourino se impone a Rafel Bauza en un duelo aéreo.

24' Carlos Macia alivia la presión con un despeje.

24' Carlos Macia alivia la presión con un despeje.

24' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

24' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

23' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

23' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

23' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

23' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

22' Villarreal tiene el control del balón.

22' Villarreal tiene el control del balón.

22' Tarjeta amarilla para Rafel Bauza por una dura entrada.

22' Tarjeta amarilla para Rafel Bauza por una dura entrada.

22' El árbitro pita tiro libre a Rafel Bauza (Espanyol) por zancadillear a Santi Comesana.

22' El árbitro pita tiro libre a Rafel Bauza (Espanyol) por zancadillear a Santi Comesana.

21' Rafel Bauza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

21' Rafel Bauza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

21' Nicolas Pepe (Villarreal) va demasiado lejos y derriba a Rafel Bauza.

21' Nicolas Pepe (Villarreal) va demasiado lejos y derriba a Rafel Bauza.

20' Posesión de balón: Villarreal: 56 %, Espanyol: 44 %.

20' Posesión de balón: Villarreal: 56 %, Espanyol: 44 %.

20' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

20' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

20' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Sergi Cardona Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

20' Sergi Cardona Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

19' Edu Exposito (Espanyol) saca un córner en corto desde la derecha.

19' Edu Exposito (Espanyol) saca un córner en corto desde la derecha.

19' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

19' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

18' Gerard Moreno tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Nicolas Pepe.

18' Gerard Moreno tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Nicolas Pepe.

19' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

19' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

18' Espanyol intenta crear peligro.

18' Espanyol intenta crear peligro.

18' Sergi Cardona hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Sergi Cardona hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Espanyol tiene el control del balón.

17' Espanyol tiene el control del balón.

16' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Santiago Mourino.

16' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Santiago Mourino.

16' Santiago Mourino Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

16' Santiago Mourino Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

16' Bryan Zaragoza saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

16' Bryan Zaragoza saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

15' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Espanyol: 38 %.

15' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Espanyol: 38 %.

15' Santi Comesana Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

15' Santi Comesana Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

15' Georges Mikautadze es penalizado por empujar a Alejandro Santiago

15' Georges Mikautadze es penalizado por empujar a Alejandro Santiago

14' Saque de portería para Espanyol.

14' Saque de portería para Espanyol.

14' Santiago Mourino se impone a Omar El Hilali en un duelo aéreo.

14' Santiago Mourino se impone a Omar El Hilali en un duelo aéreo.

14' Ocasión para Santiago Mourino (Villarreal), pero su remate de cabeza sale desviado.

14' Ocasión para Santiago Mourino (Villarreal), pero su remate de cabeza sale desviado.

14' Centro de Georges Mikautadze Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

14' Centro de Georges Mikautadze Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

13' Tajon Buchanan (Villarreal) saca un córner en corto desde la derecha.

13' Tajon Buchanan (Villarreal) saca un córner en corto desde la derecha.

13' Alejandro Santiago Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

13' Alejandro Santiago Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

12' Villarreal intenta crear peligro.

12' Villarreal intenta crear peligro.

12' Saque de portería para Espanyol.

12' Saque de portería para Espanyol.

12' Carlos Macia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

12' Carlos Macia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

11' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Edu Exposito Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

11' Edu Exposito Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

11' Tajon Buchanan saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' Tajon Buchanan saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' Edu Exposito Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

11' Edu Exposito Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

11' Villarreal intenta crear peligro.

11' Villarreal intenta crear peligro.

11' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje.

11' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje.

10' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

10' Roger Hinojo alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Espanyol: 45 %.

10' Posesión de balón: Villarreal: 55 %, Espanyol: 45 %.

9' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

9' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

9' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

9' Vanja Drkusic alivia la presión con un despeje.

9' Villarreal intenta crear peligro.

9' Villarreal intenta crear peligro.

9' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

9' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

9' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Carlos Macia.

9' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Carlos Macia.

8' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

8' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

8' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

8' Omar El Hilali alivia la presión con un despeje.

7' Saque de portería para Villarreal.

7' Saque de portería para Villarreal.

7' Centro de Alejandro Santiago Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

7' Centro de Alejandro Santiago Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

6' Alejandro Santiago es penalizado por empujar a Sergi Cardona

6' Alejandro Santiago es penalizado por empujar a Sergi Cardona

6' A las manos de Angel Fortuno, que sale y se apodera del balón.

6' A las manos de Angel Fortuno, que sale y se apodera del balón.

5' Alberto Moleiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Alberto Moleiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

5' Sergi Cardona alivia la presión con un despeje.

5' Espanyol tiene el control del balón.

5' Espanyol tiene el control del balón.

5' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Espanyol: 40 %.

5' Posesión de balón: Villarreal: 60 %, Espanyol: 40 %.

5' Sergi Cardona se impone a Omar El Hilali en un duelo aéreo.

5' Sergi Cardona se impone a Omar El Hilali en un duelo aéreo.

4' El árbitro pita tiro libre a Vanja Drkusic (Espanyol) por zancadillear a Georges Mikautadze.

4' El árbitro pita tiro libre a Vanja Drkusic (Espanyol) por zancadillear a Georges Mikautadze.

4' Saque de portería para Villarreal.

4' Saque de portería para Villarreal.

4' Ocasión para Roberto Fernandez (Espanyol), pero su remate de cabeza sale desviado.

4' Ocasión para Roberto Fernandez (Espanyol), pero su remate de cabeza sale desviado.

4' Centro de Roger Hinojo Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

4' Centro de Roger Hinojo Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

4' Roberto Fernandez se impone a Renato Veiga en un duelo aéreo.

4' Roberto Fernandez se impone a Renato Veiga en un duelo aéreo.

3' El árbitro pita tiro libre a Sergi Cardona (Villarreal) por zancadillear a Alejandro Santiago.

3' El árbitro pita tiro libre a Sergi Cardona (Villarreal) por zancadillear a Alejandro Santiago.

2' Roger Hinojo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Roger Hinojo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Edu Exposito alivia la presión con un despeje.

1' Edu Exposito alivia la presión con un despeje.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.

1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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