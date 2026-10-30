Villareal 0 - 0 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El Villareal, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Rafel Bauza, Edu Exposito, Alejandro Santiago, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal 27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal 20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal 17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche 13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli 10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal

Últimos Resultados de Espanyol