Villareal - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 6 de diciembre de 2025.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Getafe este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Djene, Allan Nyom, Juan Iglesias; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin; Adrian Liso, Borja Mayoral.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|16/02/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|30/09/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Villarreal
|27/02/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe