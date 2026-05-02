Villareal - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Levante este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 65 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 65 33 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 33 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Alan Matturro; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Victor Garcia, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.