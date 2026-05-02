Villareal - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de mayo de 2026.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Levante este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 65 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 65
| 33
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 33
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Alan Matturro; Ivan Romero, Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Victor Garcia, Pablo Martinez, Carlos Espi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo