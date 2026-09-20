Villareal 0 - 0 Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 20 septiembre 2026 18:46
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Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona; Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Nathan Saliba; Ilias Akhomach, Ayoze Perez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante

16' Ilias Akhomach (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

16' Ilias Akhomach (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

15' Jeremy Toljan Levante intercepta un centro dirigido al área.

15' Jeremy Toljan Levante intercepta un centro dirigido al área.

15' Un remate de Nathan Saliba es rechazado.

15' Un remate de Nathan Saliba es rechazado.

15' Oriol Rey alivia la presión con un despeje.

15' Oriol Rey alivia la presión con un despeje.

15' Ataque potencialmente peligroso de Villarreal.

15' Ataque potencialmente peligroso de Villarreal.

15' Tajon Buchanan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Tajon Buchanan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Roger Brugue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Roger Brugue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Manuel Sanchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Manuel Sanchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Posesión de balón: Villarreal: 63 %, Levante: 37 %.

15' Posesión de balón: Villarreal: 63 %, Levante: 37 %.

14' Villarreal tiene el control del balón.

14' Villarreal tiene el control del balón.

14' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Nathan Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

14' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

14' Peter Gulacsi alivia la presión con un despeje.

14' Peter Gulacsi alivia la presión con un despeje.

14' Aissa Mandi Levante intercepta un centro dirigido al área.

14' Aissa Mandi Levante intercepta un centro dirigido al área.

13' Se reanuda el partido.

13' Se reanuda el partido.

13' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

13' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

13' Tarjeta amarilla para Aissa Mandi por una dura entrada.

13' Tarjeta amarilla para Aissa Mandi por una dura entrada.

13' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Aissa Mandi sobre Ayoze Pérez.

13' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Aissa Mandi sobre Ayoze Pérez.

12' Saque de portería para Villarreal.

12' Saque de portería para Villarreal.

12' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

12' Peter Gulacsi Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

11' El árbitro pita tiro libre a Tajon Buchanan (Villarreal) por zancadillear a Jeremy Toljan.

11' El árbitro pita tiro libre a Tajon Buchanan (Villarreal) por zancadillear a Jeremy Toljan.

11' Ivan Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Ivan Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Falta de Roger Brugue (Levante) por dar un codazo a Sergi Cardona.

11' Falta de Roger Brugue (Levante) por dar un codazo a Sergi Cardona.

11' Falta de Alberto Moleiro a Manuel Sanchez.

11' Falta de Alberto Moleiro a Manuel Sanchez.

10' Saque de portería para Villarreal.

10' Saque de portería para Villarreal.

10' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Levante: 38 %.

10' Posesión de balón: Villarreal: 62 %, Levante: 38 %.

10' Jeremy Toljan Levante intercepta un centro dirigido al área.

10' Jeremy Toljan Levante intercepta un centro dirigido al área.

10' Villarreal intenta crear peligro.

10' Villarreal intenta crear peligro.

9' Villarreal tiene el control del balón.

9' Villarreal tiene el control del balón.

9' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Mathew Ryan Levante intercepta un centro dirigido al área.

9' Mathew Ryan Levante intercepta un centro dirigido al área.

9' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

9' Alberto Moleiro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

8' Thiago Fernandez Levante intercepta un centro dirigido al área.

8' Thiago Fernandez Levante intercepta un centro dirigido al área.

8' Jeremy Toljan Levante intercepta un centro dirigido al área.

8' Jeremy Toljan Levante intercepta un centro dirigido al área.

8' Aissa Mandi Levante intercepta un centro dirigido al área.

8' Aissa Mandi Levante intercepta un centro dirigido al área.

8' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

8' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

7' Manuel Sanchez Levante intercepta un centro dirigido al área.

7' Manuel Sanchez Levante intercepta un centro dirigido al área.

7' Villarreal intenta crear peligro.

7' Villarreal intenta crear peligro.

7' Ilias Akhomach hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Ilias Akhomach hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Jon Olasagasti hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Jon Olasagasti hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

6' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

6' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón.

6' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón.

5' Posesión de balón: Villarreal: 79 %, Levante: 21 %.

5' Posesión de balón: Villarreal: 79 %, Levante: 21 %.

5' Levante tiene el control del balón.

5' Levante tiene el control del balón.

4' El árbitro pita tiro libre a Ayoze Pérez (Villarreal) por zancadillear a Adrian De La Fuente.

4' El árbitro pita tiro libre a Ayoze Pérez (Villarreal) por zancadillear a Adrian De La Fuente.

4' Aissa Mandi rechaza con éxito el disparo.

4' Aissa Mandi rechaza con éxito el disparo.

4' ¡Ayoze Pérez define bien, pero su disparo es repelido en la línea de gol!

4' ¡Ayoze Pérez define bien, pero su disparo es repelido en la línea de gol!

4' Ilias Akhomach crea una ocasión de gol para su compañero.

4' Ilias Akhomach crea una ocasión de gol para su compañero.

4' Ataque potencialmente peligroso de Villarreal.

4' Ataque potencialmente peligroso de Villarreal.

3' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

3' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

3' Nathan Saliba alivia la presión con un despeje.

3' Nathan Saliba alivia la presión con un despeje.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

2' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

2' Levante intenta crear peligro.

2' Levante intenta crear peligro.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Saque de portería para Villarreal.

2' Saque de portería para Villarreal.

1' Adrian De La Fuente alivia la presión con un despeje.

1' Adrian De La Fuente alivia la presión con un despeje.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' Villarreal tiene el control del balón.

1' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Alex Freeman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Levante saca, y da comienzo el partido.

1' Levante saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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