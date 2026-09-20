Villareal 0 - 0 Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona; Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Nathan Saliba; Ilias Akhomach, Ayoze Perez.LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.

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