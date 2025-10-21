Villareal - Manchester City, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Villareal, situado en la 26a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Manchester City este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Manchester City, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|4
| Inter
| 6
| 2
|5
| Arsenal
| 6
| 2
|6
| Qarabag FK
| 6
| 2
|7
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|8
| Manchester City
| 4
| 2
|9
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|10
| Atlético
| 3
| 2
|11
| Newcastle United
| 3
| 2
|12
| Marseille
| 3
| 2
|13
| Club Brugge
| 3
| 2
|13
| Sporting CP
| 3
| 2
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Barcelona
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| SSC Napoli
| 3
| 2
|20
| Union St.Gilloise
| 3
| 2
|21
| Galatasaray
| 3
| 2
|22
| Atalanta
| 3
| 2
|23
| Juventus
| 2
| 2
|24
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|25
| Bayer Leverkusen
| 2
| 2
|26
| Villarreal
| 1
| 2
|27
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|28
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|29
| Olympiacos
| 1
| 2
|30
| Monaco
| 1
| 2
|31
| Slavia Prague
| 1
| 2
|32
| Pafos FC
| 1
| 2
|33
| Benfica
| 0
| 2
|34
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rico Lewis, John Stones; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, Jeremy Doku, Erling Haaland.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City
|18/09/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| SSC Napoli
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|29/01/2025
| Champions
| Manchester City
| 3-1
| Club Brugge