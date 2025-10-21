Villareal - Manchester City, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 21 octubre 2025 16:01

Madrid, 21 de octubre de 2025.

El Villareal, situado en la 26a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Manchester City este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Manchester City, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Paris Saint-Germain 6 2
4 Inter 6 2
5 Arsenal 6 2
6 Qarabag FK 6 2
7 Borussia Dortmund 4 2
8 Manchester City 4 2
9 Tottenham Hotspur 4 2
10 Atlético 3 2
11 Newcastle United 3 2
12 Marseille 3 2
13 Club Brugge 3 2
13 Sporting CP 3 2
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Barcelona 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Chelsea 3 2
19 SSC Napoli 3 2
20 Union St.Gilloise 3 2
21 Galatasaray 3 2
22 Atalanta 3 2
23 Juventus 2 2
24 Bodoe/Glimt 2 2
25 Bayer Leverkusen 2 2
26 Villarreal 1 2
27 PSV Eindhoven 1 2
28 FC Koebenhavn 1 2
29 Olympiacos 1 2
30 Monaco 1 2
31 Slavia Prague 1 2
32 Pafos FC 1 2
33 Benfica 0 2
34 Athletic Bilbao 0 2
35 Ajax 0 2
36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rico Lewis, John Stones; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, Jeremy Doku, Erling Haaland.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Manchester City.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Monaco 2-2 Manchester City
18/09/2025 Champions Manchester City 2-0 SSC Napoli
19/02/2025 Champions Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Manchester City 2-3 Real Madrid
29/01/2025 Champions Manchester City 3-1 Club Brugge

