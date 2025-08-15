Villareal - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 15 de agosto de 2025.

El Villareal, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Oviedo este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el CD Mirandes, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Athletic Bilbao 0 0 2 Champions Atlético 0 0 3 Champions Barcelona 0 0 4 Champions Celta 0 0 5 Champions Alavés 0 0 6 Europa League Elche 0 0 7 Europa League Espanyol 0 0 8 Conference League Getafe 0 0 16 Permanencia Oviedo 0 0 18 Descenso Sevilla 0 0 19 Descenso Valencia 0 0 20 Descenso Villarreal 0 0

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Daniel Parejo, Yeremi Pino; Gerard Moreno, Etta Eyong.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Alberto Reina, Haissem Hassan, Luka Ilic, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Oviedo.