Villareal - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: viernes, 15 agosto 2025 17:27
Madrid, 15 de agosto de 2025.

El Villareal, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Oviedo este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el CD Mirandes, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Athletic Bilbao 0 0
2 Champions Atlético 0 0
3 Champions Barcelona 0 0
4 Champions Celta 0 0
5 Champions Alavés 0 0
6 Europa League Elche 0 0
7 Europa League Espanyol 0 0
8 Conference League Getafe 0 0
16 Permanencia Oviedo 0 0
18 Descenso Sevilla 0 0
19 Descenso Valencia 0 0
20 Descenso Villarreal 0 0

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Daniel Parejo, Yeremi Pino; Gerard Moreno, Etta Eyong.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Alberto Reina, Haissem Hassan, Luka Ilic, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal
03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes
15/06/2025 LaLiga CD Mirandes 1-0 Oviedo
11/06/2025 LaLiga Oviedo 1-1 Almeria
07/06/2025 LaLiga Almeria 1-2 Oviedo
01/06/2025 LaLiga Oviedo 2-1 Cadiz

