Villareal - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: sábado, 18 octubre 2025 17:47

Madrid, 18 de octubre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Betis este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Daniel Parejo, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Santi Comesana; Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal
15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal
13/08/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
12/03/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao

