Vincent Reisach - Juan Miguel Bolivar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Vincent Reisach - Juan Miguel Bolivar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Vincent Reisach - Juan Miguel Bolivar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 14:55
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista alemán Vincent Reisach(1613) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista colombiano Juan Miguel Bolivar(0) este domingo no antes de las 14:50.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Vincent Reisach.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (7-6, 6-4) Vincent Reisach

-Últimos Resultados de Juan Miguel Bolivar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ferdinand Livet Novkirichka 2-0 (7-5, 6-2) Juan Miguel Bolivar
27/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Juan Miguel Bolivar 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Simone Massellani
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Lachlan King 0-2 (5-7, 3-6) Juan Miguel Bolivar

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