Vincent Reisach - Juan Miguel Bolivar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Vincent Reisach - Juan Miguel Bolivar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista alemán Vincent Reisach(1613) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista colombiano Juan Miguel Bolivar(0) este domingo no antes de las 14:50.

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-Últimos Resultados de Vincent Reisach.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (7-6, 6-4) Vincent Reisach

-Últimos Resultados de Juan Miguel Bolivar.