Yulia Starodubtseva - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Yulia Starodubtseva - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
La tenista ucraniana Yulia Starodubtseva(58) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este sábado no antes de las 23:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-1, 6-7, 2-6)
| Yulia Starodubtseva
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Ella Seidel
|28/08/2026
| Monterrey Open (Cuartos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elise Mertens
|26/08/2026
| Monterrey Open (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Yulia Starodubtseva
|24/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Lilli Tagger
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Thea Frodin
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 (4-1)
| Elena Rybakina
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Elena Rybakina