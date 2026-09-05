Yulia Starodubtseva - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Yulia Starodubtseva - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA
Yulia Starodubtseva - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 5 septiembre 2026 22:03
Seguir en

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

La tenista ucraniana Yulia Starodubtseva(58) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este sábado no antes de las 23:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 1-2 (6-1, 6-7, 2-6) Yulia Starodubtseva
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Starodubtseva 2-0 (6-2, 6-2) Ella Seidel
28/08/2026 Monterrey Open (Cuartos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (1-6, 4-6) Elise Mertens
26/08/2026 Monterrey Open (Octavos de final) Janice Tjen 0-2 (4-6, 3-6) Yulia Starodubtseva
24/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Lilli Tagger 0-2 (3-6, 4-6) Yulia Starodubtseva

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Thea Frodin 0-2 (3-6, 2-6) Elena Rybakina
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 0-0 (4-1) Elena Rybakina
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (4-6, 6-7) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado