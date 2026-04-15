Zeynep Sonmez - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Zeynep Sonmez - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 11:31
Seguir en

Madrid, 15 de abril de 2026.

La tenista Turca Zeynep Sonmez(79) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Italiana Jasmine Paolini(8) este miércoles a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-4, 6-0) Anna-Lena Friedsam
11/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-4) Victoria Pohle
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 2-6) Belinda Bencic
18/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-2) Beatriz Haddad Maia
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (4-6, 6-7) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-1) Himeno Sakatsume
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) Jasmine Paolini

Contador

