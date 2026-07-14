Ziga Sesko - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Ziga Sesko - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Croatia Open
Ziga Sesko - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 14 julio 2026 17:02
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Madrid, 14 de julio de 2026.

El tenista esloveno Ziga Sesko(957) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(82) este martes no antes de las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ziga Sesko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Oliver Page 2-0 (6-4, 6-4) Ziga Sesko
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Vihaan Reddy 0-2 (4-6, 4-6) Ziga Sesko
20/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final) Alex Molcan 2-0 (6-2, 6-2) Ziga Sesko
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Ziga Sesko 0-2 (2-6, 1-6) Michael Antonius

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3) Daniel Merida Aguilar
13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-3, 6-2) Daniel Merida Aguilar
07/06/2026 Perugia (Final) Henrique Rocha 2-0 (7-6, 6-3) Daniel Merida Aguilar
06/06/2026 Perugia (Semifinal) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Andrea Pellegrino

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