Ziga Sesko - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Ziga Sesko - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
El tenista esloveno Ziga Sesko(957) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(82) este martes no antes de las 18:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ziga Sesko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Oliver Page
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ziga Sesko
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Vihaan Reddy
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Ziga Sesko
|20/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final)
| Alex Molcan
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Ziga Sesko
|04/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final)
| Ziga Sesko
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Michael Antonius
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3)
| Daniel Merida Aguilar
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
|07/06/2026
| Perugia (Final)
| Henrique Rocha
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|06/06/2026
| Perugia (Semifinal)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Andrea Pellegrino