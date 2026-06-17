Zizou Bergs - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Zizou Bergs - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open
Zizou Bergs - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 10:31
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Madrid, 17 de junio de 2026.

El tenista Belga Zizou Bergs(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este miércoles a las 11:30.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zizou Bergs.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) James McCabe 2-1 (6-7, 6-2, 7-6) Zizou Bergs
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) Zizou Bergs

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Fritz
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Mattia Bellucci 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Taylor Fritz
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6) Nishesh Basavareddy

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