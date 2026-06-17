Zizou Bergs - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Zizou Bergs - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

El tenista Belga Zizou Bergs(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este miércoles a las 11:30.

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-Últimos Resultados de Zizou Bergs.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) James McCabe 2-1 (6-7, 6-2, 7-6) Zizou Bergs 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) Zizou Bergs

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