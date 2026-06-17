Zizou Bergs - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Zizou Bergs - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
El tenista Belga Zizou Bergs(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este miércoles a las 11:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Zizou Bergs.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| James McCabe
| 2-1 (6-7, 6-2, 7-6)
| Zizou Bergs
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Machac
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-3)
| Zizou Bergs
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Taylor Fritz
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6)
| Nishesh Basavareddy