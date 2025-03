Albert Ramos anuncia su retirada a final de esta temporada

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Albert Ramos, de 37 años, anunció este domingo su retirada al final de esta temporada después de notar que su cuerpo "ya no rinde al máximo nivel", aunque todavía desconoce cuál será el lugar elegido para decir adiós.

"Los últimos meses he sentido que mi cuerpo ya no rinde al máximo nivel y por eso es momento de aceptar el final de mi carrera como tenista profesional. Mi corazón quiere seguir, ama el tenis y la competición, pero mi cabeza me dice que todo acaba y que es mejor aceptarlo", escribió Ramos en su perfil oficial de 'Instagram'.

El catalán no duda de que "vendrán nuevas etapas e ilusiones" y dejó claro que no veía "preparado para concretar dónde" será su último partido de tenis. "Es una decisión que me cuesta mucho tomar, pero de lo que estoy seguro es de que esta será mi última temporada", confesó.

"Os digo que han sido unos años inexplicables, victorias sufridas, alegrías enormes, momentos duros porque uno nunca se conforma, amigos repartidos por el mundo, un equipo fiel a mi lado. Ha sido mejor de lo que nunca me habría atrevido a soñar. Gracias a todos, siempre he sentido vuestro apoyo y cariño. Ahora toca disfrutar de los últimos partidos. Nos vemos en la pista, como siempre", sentenció Ramos.

El jugador de Mataró, actual 234 del ranking mundial de la ATP y que llegó a ser el 17 del mundo en 2017, pondrá fin a una carrera adornada hasta el momento con cuatro títulos individuales (Bastad 2016, Gstaad 2019, Estoril 2021 y Córdoba 2022), una final de Masters 1000, en Montecarlo en 2017 ante su compatriota Rafa Nadal, y los cuartos de final de Roland Garros de 2016, donde cayó ante el suizo Stanislas Wawrinka. También formó parte de la selección española de la Copa Davis con la que jugó diez puntos, nueve en individuales y uno en dobles, con un balance de 6-4.