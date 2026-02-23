Alcaraz abre más distancia sobre Sinner en el ranking de la ATP

Carlos Alcaraz posa con su trofeo de campeón del ATP 500 de Doha 2026 - Nikku / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz afianzó su sólido liderato en el ranking de la ATP y aumentó su distancia sobre el italiano Jannik Sinner tras la conquista el pasado sábado del título en el torneo de Doha, de categoría ATP 500.

El murciano mantuvo su buen inicio de 2026 y a la victoria en el Abierto de Australia, con la que completó su colección de 'Grand Slams', añadió otra buena actuación en el evento catarí, que ganó por primera vez en su carrera para firmar un 12-0 en este arranque de temporada.

De este modo, el jugador de El Palmar, cuartofinalista el año pasado en Doha, sumó 400 puntos por los 100 del de San Candido, que fue eliminado por el checo Jakub Mensik en la antepenúltima ronda. Alcaraz se queda con 13.550, 3.150 más que Sinner, antes de iniciar la gira de Masters 1.000 en los Estados Unidos en Indian Wells, donde fue semifinalista, y Miami, donde cayó en su primer partido, mientras que su rival sumará sea cual sea su resultado porque no jugó la pasada temporada por su sanción por dar positivo.

El ganador de siete 'Grand Slams' arrancó este lunes su semana 60 como número uno del mundo y está a seis de igualar las 66 en las que estuvo el tenista italiano. De momento, todo hace indicar que llegará a la gira de tierra batida en disposición de superarle.

Por detrás, en el número tres y el cuatro, a mucha distancia, se mantienen el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, mientras que el malagueño Alejandro Davidovich mejora una posición y se coloca el 14 del mundo. Jaume Munar es el 39, Roberto Bautista el 85 y Carlos Taberner el 97, mientras que el joven Rafael Jódar sigue escalando para entrar en el 'Top 100' y se sitúa en el puesto 114.

En el ranking de la WTA, la número uno del mundo continúa siendo la bielorrusa Aryna Sabalenka, con más de 3.000 puntos de ventaja sobre la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina, mientras que, en cuanto a las españolas, tras la disputa del torneo de Dubái, Jessica Bouzas sigue la 48 del mundo, Cristina Bucsa la 63 y Paula Badosa, que tuvo que abandonar de nuevo por problemas físicos, baja 15 posiciones y se coloca la 85.